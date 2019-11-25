Labaro Viola

Stovini: "Involuzione troppo repentina, Montella colpevole, Commisso risolva il problema alla radice"

Lorenzo Stovini, tifoso della Fiorentina ed ex giocatore, è intervenuto su Radio Sportiva. Ecco cosa ha detto su Montella, Commisso e la Viola.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 novembre 2019 17:29
Stovini: "Involuzione troppo repentina, Montella colpevole, Commisso risolva il problema alla radice" -
News
Fiorentina
Commisso
Montella
Stovini
Condividi

Lorenzo Stovini, tifoso della Fiorentina ed ex giocatore, è intervenuto su Radio Sportiva. Ecco cosa ha detto:

"La situazione è peggiorata totalmente, con il caso Chiesa che non ha di certo aiutato. Non si poteva pretendere tutto e subito con il cambio di proprietà, ma le ultime prestazioni sono proprio brutte. Involuzione repentina, l’allenatore ha le sue responsabilità, ma ora deve trovare le motivazioni della crisi. Lo stesso Montella ha sbagliato comunque a parlare così di Chiesa in pubblico. Se non batteremo neanche il Lecce, gli obiettivi potrebbero cambiare drasticamente.
Commisso? Tanti auguri per il suo compleanno, ma ora dovrà risolvere il problema alla radice".

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok