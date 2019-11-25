Stovini: "Involuzione troppo repentina, Montella colpevole, Commisso risolva il problema alla radice"

Lorenzo Stovini, tifoso della Fiorentina ed ex giocatore, è intervenuto su Radio Sportiva. Ecco cosa ha detto su Montella, Commisso e la Viola.

A cura di Redazione Labaroviola 25 novembre 2019 17:29

Condividi