Stovini: "Involuzione troppo repentina, Montella colpevole, Commisso risolva il problema alla radice"
Lorenzo Stovini, tifoso della Fiorentina ed ex giocatore, è intervenuto su Radio Sportiva. Ecco cosa ha detto su Montella, Commisso e la Viola.
Lorenzo Stovini, tifoso della Fiorentina ed ex giocatore, è intervenuto su Radio Sportiva. Ecco cosa ha detto:
"La situazione è peggiorata totalmente, con il caso Chiesa che non ha di certo aiutato. Non si poteva pretendere tutto e subito con il cambio di proprietà, ma le ultime prestazioni sono proprio brutte. Involuzione repentina, l’allenatore ha le sue responsabilità, ma ora deve trovare le motivazioni della crisi. Lo stesso Montella ha sbagliato comunque a parlare così di Chiesa in pubblico. Se non batteremo neanche il Lecce, gli obiettivi potrebbero cambiare drasticamente.
Commisso? Tanti auguri per il suo compleanno, ma ora dovrà risolvere il problema alla radice".