"Uno come Gosens non dovrebbe mai essere ceduto, nello spogliatoio ti può dare molto aiuto in tutto"

L'ex difensore ha toscano ha parlato del giocatore tedesco che pare in uscita

Ai microfoni di Lady Radio, l'ex difensore di Serie A e noto sostenitore viola Lorenzo Stovini ha commentato il vivace avvio di calciomercato della Fiorentina, concentrandosi poi sulle prospettive del reparto difensivo dei toscani.

Stovini ha promosso con decisione le prime mosse societarie: “Paratici ha impresso un cambio di marcia immediato alla Fiorentina per riscattare un'annata disastrosa. L'ambiente necessitava di una forte iniezione di fiducia. Il direttore sportivo ha iniziato con il botto per mettere a disposizione del tecnico un buon organico nel minor tempo possibile. Sono convinto che questi non resteranno gli unici acquisti, dato che la sessione estiva è ancora molto lunga. Questa partenza lancia un messaggio chiaro: profili di spessore scelgono di legarsi alla Fiorentina pur senza la vetrina delle competizioni europee e reduci da una stagione decisamente negativa”.

Analizzando le possibili rotazioni tra i difensori centrali, l'ex calciatore ha aggiunto: “Chi saluterà tra Pongracic, Ranieri e Comuzzo? Credo sia probabile il sacrificio di Comuzzo, considerando anche gli innesti di Viery e Dragusin. Il pacchetto arretrato è di ottimo livello ma andrà chiaramente modellato; avere le idee precise fin da ora rappresenta un eccellente punto di partenza sia per Grosso, che si affaccia in una piazza per lui inedita, sia per i calciatori che hanno modo di trovare subito l'intesa. Per quanto riguarda Valdepenas, osservando la linea strategica di Paratici, potrebbe rivelarsi un ottimo investimento, dato che non si sta parlando dell'ultimo arrivato. Un'eventuale partenza di Gosens, invece, mi lascerebbe l'amaro in bocca, sia sotto l'aspetto umano che tecnico. È un profilo che si rivela sempre utile alla causa, poi bisognerà valutare se la sua permanenza si sposerà con i piani del club e con il progetto tattico di Grosso”.