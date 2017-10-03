Stovini: "Biraghi ha sbagliato, non tocca a lui dire chi sono i veri tifosi della Fiorentina. Momento sbagliato"

Capisco l'era dei social ma Biraghi dopo quella prestazione doveva evitare. Aspettiamo Saponara in campo" così Stovini a Lady Radio

L'ex calciatore Lorenzo Stovini e tifoso viola ha parlato oggi a Lady Radio, queste le sue parole:

“Biraghi ha fatto una partita davvero brutta ma secondo me non serve fare comunicati sui “veri tifosi viola”. Capisco che siamo nell’era dei social ma mi pare fuori luogo. Dopo la sosta riprenderà un ciclo di partite importanti per la Fiorentina. Serve non ripetere la prestazione fatta contro il Chievo perchè adesso servono punti. I prossimi avversari sono sicuramente alla portata di questa Fiorentina.

Saponara ha le doti del trequartista che gioca dietro le punta. La classe non gli manca e potrebbe dar davvero una mano a questa Fiorentina anche se resta da capire la sua condizione fisica"