Viola avanti nei precedenti con 9 successi: ora al Mapei per confermare la tradizione

Questo sabato la Fiorentina farà visita al Sassuolo al Mapei Stadium di Reggio Emilia per la 14ª giornata di Serie A. Di seguito una panoramica sui precedenti e alcune curiosità legate alla sfida.

Tra le due squadre ci sono attualmente undici punti di distanza. Il Sassuolo di Fabio Grosso, tornato in massima serie dopo un anno di Serie B, ha raccolto finora 17 punti grazie a 5 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte. Tre dei ko sono arrivati in casa e tre lontano dal Mapei. Da evidenziare che, nelle tre battute d’arresto interne, gli emiliani hanno segnato soltanto un gol, quello del momentaneo 1-1 contro il Genoa (gara poi terminata 1-2), mentre non sono andati a segno contro Napoli (0-2) e Roma (0-1).

Situazione completamente diversa per la Fiorentina, ancora alla ricerca del primo successo in campionato: i viola hanno ottenuto soltanto 6 punti, frutto di altrettanti pareggi. Quattro sono arrivati lontano da Firenze e due al Franchi.

Quella di sabato sarà la 25ª sfida assoluta tra Sassuolo e Fiorentina, la 23ª in Serie A. Nei 22 confronti finora disputati nel massimo campionato, la Fiorentina ha ottenuto 9 vittorie, mentre i pareggi sono stati 6 e i successi neroverdi 7. Le vittorie del Sassuolo si dividono in quattro gare vinte al Mapei e tre al Franchi.

Gli ultimi incontri risalgono alla stagione 2023-24: all’andata il Sassuolo vinse 1-0 in casa, mentre al ritorno la Fiorentina travolse gli emiliani con un netto 5-1. I viola hanno giocato 12 volte in trasferta contro il Sassuolo (11 in Serie A), ottenendo solo quattro successi. L’ultimo risale al 2 giugno 2023, quando la partita terminò 1-3: Berardi segnò per i padroni di casa, mentre per la Fiorentina andarono a segno Cabral, Saponara e Nico Gonzalez.

Sul totale delle reti complessive nei confronti diretti, la Fiorentina guida 40 a 31. Da notare che quasi metà dei gol neroverdi porta la firma di Domenico Berardi (11), che però non sarà disponibile per il match a causa dell’infortunio rimediato contro il Como nella scorsa giornata.