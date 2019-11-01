Adailton sicuro: "Difesa e contropiede, così il Parma colpirà i viola. La vittoria a Sassuolo.."

L'ex attaccante gialloblu, é intervenuto al portale parmalive.it, in merito al prossimo match con programma domenica contro i viola ha commentato:"Ho avuto modo di vedere le due ultome gare della Fior...

L'ex attaccante gialloblu, é intervenuto al portale parmalive.it, in merito al prossimo match con programma domenica contro i viola ha commentato:

"Ho avuto modo di vedere le due ultome gare della Fiorentina, con la Lazio ha fatto molto bene ma è stata sfortunata, meglio è andata col Sassuolo ha trovato un ottimo risultato. I viola sono una squadra di grandissima forza offensiva, ha giocatori di grande qualità che ti possono fare male in qualsiasi momento, anche se è una squadra che ti concede qualcosa. Il Parma deve essere compatto, non abbassarsi e concedere spazi alla Fiorentina e deve essere bravo a centrocampo a chiudere gli spazi e a ripartire sfruttando le qualità migliori dei suoi giocatori, soprattutto gli attaccanti esterni.