Bucchioni:"Pioli domenica lancia Norgaard, ma pare il primo a non crederci. Sul ballottaggio Mirallas-Pjaca.."

Il noto giornalista Enzo Bucchioni ha fatto il punto viola, dopo la brutta situazione di Reggio Emilia: “Abbiamo provato a capire se Pioli culturalmente può mutare il proprio spartito, lui invece va a...

Il noto giornalista Enzo Bucchioni ha fatto il punto viola, dopo la brutta situazione di Reggio Emilia: “Abbiamo provato a capire se Pioli culturalmente può mutare il proprio spartito, lui invece va avanti per la sua strada con il solito 4-3-3, forse ha ragione lui. La logica dice che l’omologo di Veretout non può che essere Norgaard, sarà buono o no? Ha le qualità per ricoprire quel ruolo nel campionato italiano? Mica per sfiducia nel ragazzo ma perché non l’abbiamo mai visto. Se Pioli non lo fa giocare, il primo a non aver fiducia è proprio lui. Pjaca esperimento fallito? Per me Pjaca ha chiuso, fino a qualche settimana dicevo che andava salvaguardato psicologicamente. Mi sembra che tutti i tentativi siano stati fatti e soprattutto ora va sfruttata mentalmente la rimonta col Sassuolo, per cui Mirallas è messo molto meglio. L’ultima partita ci ha detto che Vlahovic non vale nemmeno una gamba di Simeone e senza Chiesa la Fiorentina non può giocare. Il mercato? Se la società derogasse dal pareggio di bilancio, un avanzo di cassa da 37 milioni ci sarebbe. Ma quei soldi lì servono anche a portare avanti l’azienda Fiorentina, per cui penso che a Corvino ne andrebbero molto pochi. Andrei dalla Samp a prendere Quagliarella, cioè un giocatore pronto. Invece si fanno questi nomi come Lapadula o Stepinski".

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