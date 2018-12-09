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Pioli: “Non siamo liberi mentalmente, dobbiamo ripartire dalla reazione. Simeone...”

Nell’immediato post-gara ha parlato ai microfoni di DAZN, Stefano Pioli. Queste le sue dichiarazioni:“Pareggio che sa di vittoria? La squadra dimostra che vuole lottare e crederci, oggi abbiamo visto...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 dicembre 2018 14:28
Pioli: “Non siamo liberi mentalmente, dobbiamo ripartire dalla reazione. Simeone...” - Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Nell’immediato post-gara ha parlato ai microfoni di DAZN, Stefano Pioli. Queste le sue dichiarazioni:

“Pareggio che sa di vittoria? La squadra dimostra che vuole lottare e crederci, oggi abbiamo visto che non è libera mentalmente, ma il risultato è parzialmente positivo. Per come però è maturato il pareggio è un segnale importante. Dobbiamo lavorare e migliorare il potenziale è buono. Simeone? Quando non segni da tanto è normale che uno venga criticato, eravamo la seconda migliore difesa ma nelle ultime due sfide abbiamo preso sei gol. È un peccato aver messo questo spirito solo dopo esser stati sotto di due gol. Da oggi dobbiamo portarci a casa qualcosa di buono per il futuro”.

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