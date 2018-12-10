Amoruso: "A Reggio Emilia tanti giocatori viola assenti mentalmente. Gli spiragli per il futuro.."

L'ex difensore centrale viola Lorenzo Amoruso, ha commentato la misera prestazione della Fiorentina di ieri a Reggio Emilia, dove contro il Sassuolo ha trovato il pareggio addirittura al 96': "La Fio...

L'ex difensore centrale viola Lorenzo Amoruso, ha commentato la misera prestazione della Fiorentina di ieri a Reggio Emilia, dove contro il Sassuolo ha trovato il pareggio addirittura al 96': "La Fiorentina ha fatto di tutto per mettere a suo agio il Sassuolo, all'interno di una gara bruttissima. Non ho visto né gioco, nemmeno caparbietà. La partita l'ha gettata via il Sassuolo e la reazione viola è arrivata solo dopo l'espulsione di Djuricic, che è stata un po' da "pirla". I giocatori mi sono parsi assenti sotto l'aspetto del livello mentale. Faccio fatica a trovare spunti sui quali lavorare in vista del futuro. Credo che la squadra non abbia più le certezze di prima, soprattutto in attacco: ieri alcuni giocatori si nascondevano dietro gli avversari e questo è un brutto modo di vedere la partita. Se fino a pochi giorni fa c'era la certezza della difesa, ora questa sembra non esserci più con 6 gol presi in 2 partite".

Radio Bruno Toscana