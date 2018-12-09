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Chiesa: “Dobbiamo ripartire dalla reazione finale, quella è la vera Fiorentina”

Nell’immediato post-gara tra Sassuolo e Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN, Federico Chiesa. Queste le sue dichiarazioni:“Siamo rammaricati per aver preso due gol in poco tempo, la reazione n...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 dicembre 2018 14:21
Chiesa: “Dobbiamo ripartire dalla reazione finale, quella è la vera Fiorentina” - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa
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Nell’immediato post-gara tra Sassuolo e Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN, Federico Chiesa. Queste le sue dichiarazioni:

“Siamo rammaricati per aver preso due gol in poco tempo, la reazione nel finale deve esserci sempre. Questa è la Fiorentina ci abbiamo provato e siamo stati fortunati. Dobbiamo migliorare in settimana, ripartiamo dalla reazione”.

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