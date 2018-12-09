Chiesa: “Dobbiamo ripartire dalla reazione finale, quella è la vera Fiorentina”
Nell’immediato post-gara tra Sassuolo e Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN, Federico Chiesa. Queste le sue dichiarazioni:“Siamo rammaricati per aver preso due gol in poco tempo, la reazione n...
A cura di Redazione Labaroviola
09 dicembre 2018 14:21
Nell’immediato post-gara tra Sassuolo e Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN, Federico Chiesa. Queste le sue dichiarazioni:
“Siamo rammaricati per aver preso due gol in poco tempo, la reazione nel finale deve esserci sempre. Questa è la Fiorentina ci abbiamo provato e siamo stati fortunati. Dobbiamo migliorare in settimana, ripartiamo dalla reazione”.