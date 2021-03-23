Di Chiara: "Prandelli? Non credo che sia andato via per la salute"

Di Chiara ha commentato le dimissioni di Prandelli sulla panchina viola.

L'ex giocatore della Fiorentina, Alberto Di Chiara, ha rilasciato un'intervista su tmw radio delle dimissione dell'allenatore, Cesare Prandelli.

Ecco le sue dichiarazioni: "Le critiche è inevitabile che si spostino contro altri e non sul tecnico Prandelli. Queste dimissioni arrivano dopo delle dichiarazioni strane. Se non è un problema di salute, come credo, i responsabili sono da riscontrare altrove, quindi in società. Forse non si è sentito protetto dalla società in un momento molto delicato. Qualcosa non torna, visti anche i tanti giocatori che sono voluti andare via a gennaio".

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