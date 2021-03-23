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Di Chiara: "Prandelli? Non credo che sia andato via per la salute"

Di Chiara ha commentato le dimissioni di Prandelli sulla panchina viola.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 marzo 2021 17:22
Di Chiara: "Prandelli? Non credo che sia andato via per la salute" -
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L'ex giocatore della Fiorentina, Alberto Di Chiara, ha rilasciato un'intervista su tmw radio delle dimissione dell'allenatore, Cesare Prandelli.

Ecco le sue dichiarazioni: "Le critiche è inevitabile che si spostino contro altri e non sul tecnico Prandelli. Queste dimissioni arrivano dopo delle dichiarazioni strane. Se non è un problema di salute, come credo, i responsabili sono da riscontrare altrove, quindi in società. Forse non si è sentito protetto dalla società in un momento molto delicato. Qualcosa non torna, visti anche i tanti giocatori che sono voluti andare via a gennaio".

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