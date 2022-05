Di Chiara: “Serie A mediocre. Europa possibile ma la Fiorentina ha fallito troppi match Point”

Alberto Di Chiara, ex calciatore viola, è intervenuto ai microfoni de Il Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina. Ecco le sue parole: “Gli esterni della Fiorentina? Il punto principale è che hanno dovuto spesso sopperire ai gol mancanti del centravanti. Stessa cosa dovrebbero fare i centrocampisti. Italiano è stato bravo a risistemare la squadra dopo l’addio di Vlahovic, ma il problema del gol è rimasto, nonostante Torreira qualche gol l’abbia fatto. Terzini? Il loro compito è arrivare sul fondo e crossare, a tutti i laterali viola però manca qualcosa. Biraghi ha il piede ma non la velocità, per Odriozola invece il discorso è l’opposto. Ora c’è da pensare all’ultima di campionato, poi si faranno i discorsi sul mercato coinvolgendo Italiano, che penso proprio sarà il tecnico della Fiorentina anche il prossimo anno. In questa mediocre Serie A la Fiorentina doveva approfittarne, considerando anche le altre. L’Atalanta non è più quella di qualche anno fa, la Roma è altalenante e la Juventus non è stata alla sua altezza. I viola hanno avuto più di un match point e nei momenti opportuni sono sempre mancati. Forse Italiano non è riuscito a fare cambiare tatticamente per strappare quei punticini nelle situazioni difficili”.

