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Di Chiara: "Biraghi per me sarà il titolare. Terzic ha una buona qualità. Ranieri in rosa ci può stare benissimo"

Queste le parole a Radio Bruno Toscana dell'ex difensore viola Alberto Di Chiara sui terzini sinistri della Fiorentina: "Secondo me il titolare sarà Biraghi perché è anche il terzino sinistro più impi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 luglio 2019 20:44
Di Chiara: "Biraghi per me sarà il titolare. Terzic ha una buona qualità. Ranieri in rosa ci può stare benissimo" -
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Queste le parole a Radio Bruno Toscana dell'ex difensore viola Alberto Di Chiara sui terzini sinistri della Fiorentina: "Secondo me il titolare sarà Biraghi perché è anche il terzino sinistro più impiegato da Mancini nell'Italia. Terzic ha una buona qualità ed in America ha fatto bene anche se deve migliorare in fase difensiva. Ranieri mi è piaciuto come centrale di difesa anche se ha sbagliato sul goal di Seferovic, ma a questo punto della stagione ci può stare. Ha comunque dimostrato personalità e per me in rosa ci può stare benissimo".

 

 

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