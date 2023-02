Di Chiara: “Italiano prenda in mano la situazione, tifosi Fiorentina cominciano ad accusarlo duramente”

A intervenire ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà, è stato l’ex calciatore Alberto Di Chiara

Che momento sta vivendo la Fiorentina?

La Fiorentina non sta passando un buon periodo. A livello offensivo fa poco, non riesce a tirare in porta, manca un centravanti forte che sia riuscito a sostituire Vlahovic. Deve resettarsi un po’ e Italiano deve riprendere in mano la situazione. I tifosi se la stanno cominciando a prendere in maniera dura con l’allenatore, che è accusato di aver cambiato troppo spesso squadra.”

LE PAROLE DI MISTER VINCENZO ITALIANO