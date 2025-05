Di Chiara: “Palladino in discussione a Firenze perché il suo stile di gioco è considerato vecchio”

Alla vigilia del match tra Fiorentina e Roma, l’ex doppio ex Alberto Di Chiara ha parlato nel corso della trasmissione Amore Giallorosso, analizzando il momento delle due squadre e l’atteso scontro diretto all’Olimpico.

“Palladino è un allenatore nel mirino al di là dei risultati, soprattutto a Firenze, dove il suo stile di gioco è visto come superato. Niente costruzione dal basso, pochi fraseggi corti: il suo approccio è giudicato troppo ‘all’antica’. Questo modo di intendere il calcio non gli viene perdonato da una piazza che si aspettava qualcosa di diverso,” ha dichiarato Di Chiara. “Eppure, i risultati parlano per lui: la Fiorentina è ancora in corsa per la Conference League e potrebbe raggiungere una nuova finale. Ma occhio alla stanchezza: il doppio impegno europeo può pesare, e contro la Roma potrebbe vedersi una squadra scarica. Da valutare anche come verrà gestito Moise Kean.”

Guardando alla partita, Di Chiara non ha dubbi: “È uno scontro diretto importante, ma la Roma ha 18 risultati utili consecutivi alle spalle e gioca in casa: ha tutte le carte in regola per vincere. Inoltre, mancherà Dodô, che per me è il miglior terzino del campionato. Se la Fiorentina dovesse perdere, potrebbe ritrovarsi a fine stagione senza Europa. In quel caso, sarebbe un fallimento.”