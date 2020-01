Queste le parole rilasciate a Radio Bruno da Alberto Di Chiara: “Alla Fiorentina serviva un attaccante. Cutrone non è un grande affare a livello economico ma speriamo sia utile a risolvere il problema dei gol viola. Sicuramente non te l’ha regalato il Wolverhampton visto che costerà circa 20 milioni. Nel mercato di gennaio non c’era di meglio… La priorità della Fiorentina è fare punti importanti per la classifica”.