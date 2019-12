Le parole dell’ex calciatore viola Alberto Di Chiara a Lady Radio:

“Arriva in una società di primo livello in Italia ma a livello di calciatori è carente. Sicuramente si sarà già confrontato coi dirigenti, vorrà capire come porre rimedio con dei nuovi giocatori. Iachini dovrà lavorare sul maggior difetto del gruppo, la mentalità, ma anche sulla condizione fisica che non è sembrata eccelsa nelle ultime settimane. Serve un cambiamento di rotta, soprattutto sotto il piano mentale”.