Di Chiara: “La Fiorentina può ambire all’Europa. Vlahovic? Può ripetere i numeri dell’anno scorso”

“Vlahovic ha un ruolo di grande importanza per la Fiorentina – ha detto Alberto Di Chiara a TMW – ha un sicurezza tale che può ripetere i numeri e il campionato dello scorso anno. Un attaccante incredibile.

Questa Fiorentina è una squadra compatta che ha saputo reagire e tenere testa a un’Atalanta che se la gioca sempre dal primo minuto. E la Fiorentina ha saputo sempre leggere i momenti della gara, reagendo in ogni episodio, sempre in ogni minuto fino all ultimo. Voglio spendere una nota di merito anche per Terracciano, ogni volta che è entrato ha dato sempre molta fiducia e sicurezza al reparto. Non esagero se dico che la Fiorentina può ambire al sogno europeo”.

LEGGI ANCHE, ITALIANO: “VLAHOVIC RINNOVERÀ PRESTO, HA VOGLIA DI VINCERE. RISULTATO IMPORTANTE, DIFFICILE GIOCARE QUI”