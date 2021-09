Italiano: “Vlahovic rinnoverà presto, ha voglia di vincere. Risultato importante, difficile giocare qui”

“Siamo solo alla terza giornata – ha detto mister Vincenzo Italiano a Sky Sport -, venire a vincere qui a Bergamo penso non sia semplice. Risultato importantissimo, abbassandoci abbiamo sofferto ma siamo stati bravi. Abbiamo fatto comunque la partita che volevamo. Arrabbiatura? Sì, anche con il Torino avevamo avuto diverse ripartenze per far male ma non siamo stati bravi nell’ultimo passaggio. Il rinnovo di Vlahovic? Arriverà presto, è una trattativa che sta andando avanti da molto tempo. Oggi tutti avete visto ciò che ha fatto, non è semplice segnare i rigori. E’ un ragazzo straordinario. In partita fa sempre quello che proviamo in allenamento, farà strada se continua così. Ha voglia di vincere. Il loro rigore? C’era, sul nostro tocco di mano. Zapata sul fuorigioco era dietro a tutti. Ma non voglio parlare degli episodi”.

