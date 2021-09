Atalanta-Fiorentina finisce 1-2. Vlahovic firma una doppietta dal dischetto. Zapata in gol per la Dea

Al 2′ subito Atalanta pericolosa. Al 10′ l’Atalanta passa in vantaggio a Bergamo contro la Fiorentina, difesa viola messa male arriva Djimsiti che batte Terracciano ma due giocatori nerazzurri erano in fuorigioco ed interferivano nell’azione. Interviene il VAR, l’arbitro va al monitor, si resta sullo 0-0. Zapata impatta sull’azione in posizione di fuorigioco pur non toccandola, prima dell’arrivo a Pasalic. Al 25′ Fiorentina costretta ad effettuare il suo primo cambio. Venuti si è infortunato dopo essere stato calciato al 23′ su un tiro di Pasalic. Problemi alla spalla per il terzino. Al suo posto Odriozola, debutto per lo spagnolo. Al 28′ Vlahovic tira da posizione defilata, Sportiello devia sul braccio largo di Maehle. Interviene il Var, l’arbitro va al monitor e concede il calcio di rigore alla Fiorentina. Va dal dischetto Dusan Vlahovic che sigla l’1-0 viola spiazzando Sportiello. L’intervento di Maehle è stato considerato una SPA poiché Callejon non ha il chiaro ed evidente possesso del pallone, dunque giusta l’ammonizione. L’azione di gioco inoltre è laterale e non frontale. Al 38’ calcio d’angolo Atalanta, Palomino svetta ma colpisce male. Al 41’ ripartenza veloce della Fiorentina, Vlahovic per Sottil ma il numero 33 era in fuorigioco. Al 49′ occasione per la Fiorentina, Duncan tira, Vlahovic prova ad arrivarci ma nulla di fatto.

Al 48′ grande recupero a metà campo di Bonaventura, che si butta nello spazio creato da Vlahovic, entra in area con un doppio passo e viene steso da Djimsiti. Al 49′ ancora dal dischetto Vlahovic, Sportiello intuisce ma non riesce a parare. 2-0 per la Fiorentina a Bergamo. Al 55′ Terracciano salva con una grande parata la Fiorentina, bell’imbucata dentro di Malinovskyi per Zapata. Al 64′ fallo di Callejon su Gosens in area di rigore, lo spagnolo cerca di intercettare il pallone prima del tedesco ma trova il piede. Per l’arbitro è calcio di rigore. L’Atalanta accorcia le distanze dal dischetto contro la Fiorentina con Zapata. 1-2 a Bergamo. Al 70′ grandissima occasione per la Fiorentina, azione veloce dei viola, Saponara per Bonaventura che mette dentro ma Vlahovic per questione di centimetri non riesce ad arrivare. Al 72′ occasione per l’Atalanta con Djimsiti, para Terracciano. All’82’ ancora parata di Terracciano su Palomino. Al 92′ grandissima occasione in contropiede per Nico Gonzalez il quale si allunga il pallone, arriva Sportiello. Finisce 2-1 per la Fiorentina a Bergamo.

