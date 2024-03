Di Chiara: “Barone perdita importante, Italiano decisivo per compattare l’ambiente”

Tutti uniti per Joe Barone. “La Fiorentina tornerà in campo con un vuoto nel cuore e Italiano dovrà riuscire a tenere saldo il gruppo per cercare di essere protagonisti in tutte le competizioni” così come sottolineato dall’ex viola Alberto Di Chiara in un’intervista rilasciata a tag24

“Per poter fare bene in campionato e in Conference la rosa è un po’ ristretta, e soprattutto dovremo vedere come reagirà a livello di testa e umore alla scomparsa di Joe Barone, che può scuotere. Purtroppo, la squadra ci è passata sei anni fa con Astori, Pioli in quel caso gestì la cosa bene. Italiano deve fare lo stesso, riuscire a reagire in maniera positiva. In Conference può passare con tranquillità puntando alla finale; in Coppa Italia si troverà di fronte un’Atalanta forte, ma alla portata. Può fare lo stesso percorso dell’anno scorso, ma Italiano è più maturo rispetto a prima, quando era ancorato ad un’idea di calcio e basta. Italiano deve soprattutto migliorare la fase difensiva, a volte prende dei gol troppo facilmente, in questo modo ha perso due finali l’anno scorso. In attacco inoltre continuano i problemi degli attaccanti che non trovano il gol con continuità. Con Italiano peraltro solo Vlahovic è andato bene. Non credo sia solo una questione di nome giusto, Italiano deve mettere nelle condizioni ideali gli attaccanti, non penso che possano essere tutti acquisti sbagliati. Deve cercare di dare un equilibrio che possa permettere alla squadra di non rischiare troppo nella gestione delle partite e allo stesso tempo poter fornire agli attaccanti i palloni giusti. Da questo punto di vista bisogna lavorare bene anche con i terzini per rifornire le punte dalle fasce. Italiano in definitiva secondo me deve maturare in certe situazioni. È chiaro che se andasse via da Firenze e dovesse trovare l’ambiente giusto, le sue idee potrebbero esprimersi al meglio. Poi è innegabile che stia facendo bene, la Fiorentina sta lottando su tutti i fronti”

