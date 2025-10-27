Di Chiara a TMW: "Per la scelta dell'allenatore aspetterei col Lecce e poi prenderei la scelta più saggia"

Di Chiara dichiara: "Fiorentina in confusione, ma aspetterei la sosta. Pioli può ritrovarsi, poi servirà una scelta saggia dopo il Lecce

A commentare il momento della Fiorentina a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore Alberto Di Chiara: "E' chiaro che io aspetterei la sosta per vedere la situazione, ma che la squadra non si stia esprimendo è evidente. Col Bologna si è vista tanta confusione, anche panico nel momento del 3-0 che poi non c'è stato. Ho visto ansia, confusione. Aspetterei però, anche perchè chi prendi in questo momento? Si sono visti dei segnali contro la Roma, ma sei lì in fondo in un campionato scarso, e questo è anche da considerare. Il sostituto? Io spero sempre che Pioli ritrovi il bandolo della matassa. Chi il sostituto? Così non puoi andare avanti, è chiaro. In Conference sta andando bene, ma ha anche rischiato in qualche circostanza. Ripeto: aspetterei col Lecce e e poi prenderei la scelta più saggia". Lo dice TMW