Di Chiara su Pioli: “Difficile trovarne uno migliore di lui in esperienza. Centrocampo? L’anello debole”

L’ex difensore della Fiorentina, Alberto di Chiara, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per parlare della squadra di Pioli: “Pioli deve pensare a caricare la squadra a ‘pallettoni’, perché Allegri ha fatto quello che Pioli non è ancora riuscito a fare, ovvero trovare la quadra. I risultati sono quelli che ti aiutano a trovare vigore e fiducia, quindi sono indispensabili. Bisogna trovare continuità di risultati sennò si entra in un vortice pericoloso”.

Su Pioli: “Credo che sia l’unico allenatore a non essere stato mai fermo, ecco perché arriva a cinquecento panchine in Serie A. La sua esperienza può portare soltanto a far sì che sia capace a gestire situazioni non facili, è stato catechizzato in piazze importanti, ma ogni anno è un capitolo a sè. In termini di esperienza, è difficile trovare chi è meglio di lui”.

Sulle prossime partite sfavorevoli: “Le partite vanno giocate mai come adesso, te la puoi giocare con tutte, anche con le più forti se queste calano un attimo di attenzione. Prima il calcio era più prevedibile, mentre adesso la condizione psicofisica ti permette di superare ogni ostacolo. Te la puoi giocare anche con il Milan, anche se i favori del pronostico pendono dalla loro parte, anche se in questo momento le scommesse non stanno pagando come l’anno scorso”.

Sui progressi visti: “Ci sono stati contro la Roma, ma il fatto che comunque perdi ti fa pensare che questo non sia un anno fortunato. Il centrocampo del Milan? I loro centrocampisti stanno dando equilibrio alla squadra, e il dislivello della gara contro il Milan sta proprio nel centrocampo, che è il nostro anello debole. Spero che il problema sia solo mentale, perché se fosse tecnico sarebbe un problema”.