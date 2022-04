Di Chiara: “Pioli fa la differenza. Ultime scelte di Italiano particolari, ma pesavano le assenze”

Alberto Di Chiara, ex difensore viola, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per presentare la partita di domenica tra Milan e Fiorentina. Ecco le sue parole: “Pioli? È sempre stato molto equilibrato, come giocatore e come persona. Fa la differenza, la bravura di un allenatore si vede soprattutto nelle difficoltà. Al Milan sta facendo un campionato straordinario. Esterni viola? Sono giocatori di valore e riescono facilmente a saltare l’uomo. Nel calcio moderno è diventato un fattore determinante. Gonzalez è crea pericoli, guadagna diversi rigori. Ikoné? Italiano lo vede giornalmente, penso che sia meglio impiegato sulla fascia che a centrocampo. Il tecnico viola ha fatto scelte particolari nelle ultime gare. Quando si hanno dei giocatori infortunati e non si dispone dei sostituti è necessario cambiare qualcosa”.

