Di Chiara ammette: "Adesso Italiano è meno talebano rispetto a prima, un bene per la Fiorentina"

Domani Inter-Fiorentina alle ore 18 a San Siro, la squadra di Italiano sfida i nerazzurri, ne ha parlato Alberto Di Chiara

A TMW Radio, durante Maracanà, l'ex calciatore Alberto Di Chiara ha parlato dei temi del giorno, in particolare della sfida tra Inter e Fiorentina: "La Fiorentina è in un periodo particolare come l'Inter, concede di più rispetto a prima. Ogni tanto ha delle pause. Italiano però, che è uno bravo a livello tattico e spesso è troppo rigido, ogni tanto ora pensa a portare a casa il risultato. Adesso è meno talebano rispetto a prima ed è un bene. Inzaghi artefice della frenata? L'involuzione è arrivata dopo il derby perso. Ha perso le certezze che fino a quel momento aveva. Non so se fisiologicamente sarebbe arrivata allo stesso punto, però non ha più trovato gli uomini gol, è diventata una squadra non più sicura, cosa questa che prima le aveva permesso di andare in testa". Lo riporta TMW

LA CONFERENZA STAMPA DI ITALIANO

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