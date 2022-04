Di Chiara se la prende con Igor: “L’ha fatta grossa. La Fiorentina non ha un sostituto di Torreira”

L’ex calciatore viola Alberto Di Chiara è intervenuto così a TMW Radio subito dopo la sconfitta della Fiorentina a Salerno (2-1): “Per la Fiorentina non è stata una settimana fortunata. Quella di Salerno non è una sconfitta del tutto inaspettata, è stata una partita difficile contro una squadra motivata. La Salernitana ha assalito la Fiorentina dal primo minuto e Igor questa volta l’ha fatta grossa. La Salernitana può ben sperare, il calcio non è una legge esatta. Italiano? L’allenatore deve essere bravo e un po’ fortunato: Italiano ha fatto bene, poi ci sono anche scelte magari discutibili. La Fiorentina oggi mancava a centrocampo per degli infortuni e questo ha obbligato l’allenatore a mettere in campo quello che aveva. Mancavano giocatori determinanti per il gioco di Italiano. Non c’è un sostituto di Torreira, quindi o italiano cambia il centrocampo e il modulo o deve sopperire con quello che ha. Nel calcio ci dovrebbe essere più equilibrio nei giudizi perché poi il calo di umiltà può portare a fare errori che ti portano a pagarla cara”. Lo riporta TMW

