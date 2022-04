Brovarone: “Oggi non siamo stati squadra, gara persa a centrocampo. Errori di Igor incomprensibili”

Ai microfoni del Pentasport ha parlato l’intermediario Bernardo Brovarone:

“Sconfitta? Tutto l’ha determinato il centrocampo che non ha funzionato e ha scoperchiato la difesa. Oggi non siamo stati squadra, niente palleggio, personalità e non capisco come abbia potuto fare quell’errore Igor dopo una stagione meravigliosa. Ma dobbiamo avere calma, abbiamo un recupero mercoledì e le romane non corrono. Loro vivono un momento particolarissimo noi abbiamo fatto un primo tempo orrendo e poi siamo un po’ migliorati ma è mancata la fame di vittoria, in campo sembravano di essere consapevoli di quello che sarebbe poi successo, li ho visti impauriti”.

LE NOSTRE PAGELLE