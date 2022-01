“Piena fiducia e responsabilità, adesso Saponara e Biraghi indispensabili. Complimenti ad Italiano”

Alberto Di Chiara, ex difensore Viola, è intervenuto ai microfoni de Il Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, per parlare di alcuni temi caldi in casa Fiorentina. Ecco le sue parole: “Ieri col Genoa non c’è stata partita, la Fiorentina ha mostrato di avere un’ottima capacità di reazione ai momenti duri che avvengono nella stagione. Una prestazione degna di nota, in cui bisogna riconoscere l’instabilità dell’avversario ma anche che la squadra è stata impeccabile. Una nota di merito speciale va a Vincenzo Italiano che ha recuperato tanti giocatori divenuti indispensabili come Saponara e Biraghi. Con l’appoggio incondizionato dei compagni e dell’allenatore si sono sentiti sereni e responsabilizzati: la costanza di rendimento è una conseguenza diretta”.

