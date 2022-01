Giorgetti: “Offerta da 70 milioni dell’Arsenal ma Vlahovic si siede a trattare solo con i top club”

Il giornalista de La Nazione Angelo Giorgetti ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole riguardo la situazione Vlahovic e il rinnovo di contratto con la Fiorentina: “Da quanto so Vlahovic non si vuole mettere a sedere con club che siano dei top, in questo momento l’Arsenal non rientra tra questi. Come è stato scritto anche stamattina alla Fiorentina è arrivata offerta da 70 milioni dall’Arsenal ma Vlahovic non ha questa intenzione” conclude Giorgetti.

