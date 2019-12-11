Di Chiara: "Montella è ad un punto di non ritorno. Il suo sostituto? Dipende dal budget di Commisso"

Queste le parole rilasciate a Lady Radio da Alberto Di Chiara: "Penso che Montella sia arrivato ad un punto di non ritorno. Ha fatto una serie di risultati positivi poi alle prime difficoltà lo scetti...

Queste le parole rilasciate a Lady Radio da Alberto Di Chiara: "Penso che Montella sia arrivato ad un punto di non ritorno. Ha fatto una serie di risultati positivi poi alle prime difficoltà lo scetticismo è tornato a meno che non arrivino due risultati positivi. Stimo molto Prandelli, aveva fatto bene a Firenze. Difficile dire quale possa essere la soluzione migliore, molto dipende anche dal budget del presidente viola, perchè se lo esoneri paghi due allenatori".