Di Chiara: "Babacar ha un innato senso del gol, dovrebbe giocare titolare. Simeone invece..."

Alberto Di Chiara è intervenuto ai microfoni di Radio Fiesole: "La Fiorentina deve approfittare di questo momento anche mercoledì, la squadra sta trovando fiducia e non deve rilassarsi. I viola sbanda...

Alberto Di Chiara è intervenuto ai microfoni di Radio Fiesole: "La Fiorentina deve approfittare di questo momento anche mercoledì, la squadra sta trovando fiducia e non deve rilassarsi. I viola sbandano quando abbassano la tensione, ciò non è tollerabile contro il Torino".

Prosegue su Babacar e Simeone: "Babacar-Simeone? Avere la possibilità di scegliere è molto importante. Entrambi devono migliorare, ma Babacar rispetto a Simeone ha un senso del gol innato. Qui deve essere bravo Pioli. Immagino che parlerà a quattr’occhi con Simeone. Se Babacar adesso garantisce qualcosa in più a livello realizzativo, magari può giocare lui dal primo minuto contro i granata"