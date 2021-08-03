Di Chiara: "Regista fondamentale per Italiano. Serve chiarezza nel progetto: ad oggi rosa inalterata"

Le parole di Alberto Di Chiara ai microfoni di Radio Bruno

Alberto Di Chiara, ex giocatore Viola, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare di alcuni dei temi caldi in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

BIRAGHI "Risente un po' delle critiche anche se riesce a farsele scivolare addosso abbastanza. Deve provare a migliorare perché ormai l'ambiente lo conosce, ma di terzini sinistri oggi ce ne sono pochi e bisognerebbe trovarne di giovani".

CENTRAVANTI "Un'alternativa a Vlahovic servirebbe perché Kouame e Kokorin finora hanno dimostrato poco".

REGISTA "Il regista per Italiano è fondamentale e quindi se Pulgar non gli piace ne va preso un altro. La spina dorsale di una squadra è fatta da portiere, difensore centrale, regista e attaccante".

ASPETTATIVE "Italiano sa lavorare con i giovani, ma serve chiarezza nel progetto. Una volta che si conosce va portato avanti finché non ci sono risultati, ma ad oggi mi sembra che la rosa sia inalterata".

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