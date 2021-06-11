Di Chiara: "Ribery ha parlato con Gattuso. Il tecnico deve decidere"

Di Chiara ha parlato del direttore Daniele Pradè.

Alberto Di Chiara ha parlato su Radio Sportiva.

Queste le sue dichiarazioni: "La priorità della la Fiorentina sono gli esterni d'attacco. La Fiorentina ha bisogno di 4-5 acquisti di qualità. Il compito più arduo per il direttore Pradè è quello di piazzare tutti gli esuberi, che sono moltissimi. Ribery ha parlato con Gattuso e l’allenatore si è preso un po’ di tempo per decidere. Va come nelle storie di coppia, però le possibilità di non rivedere il giocatore a Firenze sono concrete".

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