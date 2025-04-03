Di Chiara ci crede: "La Fiorentina ci provi per la Champions, quest'anno il campionato è molto strano"

L'ex difensore della Fiorentina, Alberto Di Chiara, ha parlato a Tuttomercatoweb delle possibilità europee della Fiorentina.

L’ex difensore della Fiorentina, Alberto Di Chiara, ha rilasciato un’intervista a Tuttomercatoweb, nella quale ha espresso fiducia nelle possibilità della squadra viola di raggiungere la Champions League, queste le sue parole:

"La Fiorentina è in corsa per l’Europa e ora deve vivere partita dopo partita e tirare le somme alla fine. La squadra di Palladino deve provare assolutamente ad arrivare tra le prime quattro e ottenere la Champions, bisogna tentarle tutte visto quanto è strano questo campionato di Serie A”.

Ha poi proseguito sul livello del campionato e sulle possibilità della Fiorentina:

"Credo che la Fiorentina possa provare a cercare la vetta fino alla fine. Il livello tecnico è basso però è appassionante il fatto che con questo livellamento generale ci sia lotta al vertice, per la Champions e per la salvezza. È azzardato fare previsioni, l’Atalanta ogni tanto si inceppa, mentre c’è un Bologna che sta andando a mille”.