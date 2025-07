Sentite Di Chiara: “Fiorentina una delle squadre più avanti sul mercato. Pioli ha idee chiare”

Alberto Di Chiara è intervenuto nel corso del programma “Viola Amore Mio” su Radio FirenzeViola, esprimendo le sue opinioni riguardo al mercato della Serie A e in particolare sulle mosse della Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Tra le squadre di Serie A, solo il Napoli e l’Inter sembrano aver fatto operazioni più significative, mentre le altre si sono in gran parte fermate. Si tratta di un mercato che gioca molto sulle scommesse, ma la Fiorentina ha mantenuto una base solida, confermando lo scheletro della squadra della scorsa stagione. Ora, il club sta cercando di arricchire la rosa con talenti che dovranno esprimere al meglio le loro potenzialità. La priorità ora è risolvere la questione degli esuberi.

Il tecnico ha preso una direzione chiara nella costruzione di un gruppo coeso, in cui ogni giocatore si allinei con le sue idee di gioco. Un esempio di questo è la decisione di escludere Sottil, una scelta che va oltre l’aspetto tecnico e tocca anche il comportamento. La Fiorentina è senza dubbio la squadra che sta facendo un mercato più credibile. Questo campionato sarà caratterizzato da scommesse anche per le grandi squadre, ma credo che la Fiorentina possa contare su un buon numero di calciatori italiani, capaci di formare un gruppo forte e unito, con l’ambizione di alzare l’asticella e magari aggiungere un trofeo in bacheca. Tuttavia, per fare il salto di qualità, sarà fondamentale anche un miglioramento in classifica, puntando a qualificarsi per l’Europa che conta.”