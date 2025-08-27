27 Agosto 2025 · Ultimo aggiornamento: 19:33

Di Chiara: “Manca qualità a centrocampo. Pioli deve lavorare bene con Kean”

27 Agosto

di

Alberto Di Chiara, ex difensore della Fiorentina, ha parlato della situazione in casa viola evidenziando le mancanze tecnico/tattiche.

L’ex esterno della Fiorentina, Alberto Di Chiara, ora opinionista per Radio FirenzeViola, è intervenuto durante “Maracanà” su TMW Radio per commentare la situazione attuale della squadra di Pioli:

Alla Fiorentina manca qualità in mezzo al campo. È difficile dare un giudizio definitivo in questo momento, ma la prima cosa che Pioli ha fatto è stata quella di creare un gruppo coeso, con una mentalità ben definita. Ora deve capire dove intervenire per permettere alla squadra di fare il salto di qualità che manca da troppo tempo. Questa Fiorentina ha delle buone potenzialità, ma è complesso stabilire un obiettivo preciso al momento.

A Cagliari sono venuti fuori i primi problemi. Penso che la qualità a centrocampo debba essere alzata. Pioli dovrà lavorare per modellare al meglio la squadra, a partire da Kean, perché è fondamentale che ripeta i numeri dello scorso anno in termini di gol. Adesso la priorità è ritrovare la fiducia, e questo si ottiene solo con i risultati, vincendo le scommesse fatte sul mercato.”

