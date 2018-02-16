Di Chiara: "Pioli deve dare una scossa, ma questa squadra non può competere per l'Europa"

Alberto Di Chiara è intervenuto ai microfoni di RMC Sport: "In questo momento è importante che Pioli trovi motivazioni e stimoli giusti. Con la Juve è automatico, ma sa che non si può tutto rilegare a...

Alberto Di Chiara è intervenuto ai microfoni di RMC Sport: "In questo momento è importante che Pioli trovi motivazioni e stimoli giusti. Con la Juve è automatico, ma sa che non si può tutto rilegare a quella partita, sarebbe da squadra provinciale che non guarda molto avanti".

Prosegue sulla squadra: "La squadra non è impaurita dalla zona retrocessione, né può competere per l'Europa. Pioli deve dare la scossa alla squadra, che non può rilassarsi. Quando si rilassa può perdere con chiunque, si veda il Verona in casa".

E conclude con un pensiero personale: "A questo punto fare come ha fatto l'Atalanta può essere un obiettivo. Valorizzare e dare respiro a giocatori italiani e del vivaio. L'Atalanta ha anche comprato lo stadio, qui non se ne parla in generale".