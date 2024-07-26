VIDEO, Colpani è arrivato in Inghilterra. L'incontro e l'abbraccio con mister Palladino

Andrea Colpani dopo aver svolto le visite mediche a Firenze, è partito per l'Inghilterra per raggiungere mister Palladino e la squadra

Andrea Colpani è ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina. Ieri sera il centrocampista è arrivato a Firenze insieme alla compagna, per poi svolgere le visite mediche come da prassi. Il Flaco è partito per l'Inghilterra, raggiungendo mister Palladino e il resto della squadra. I canali ufficiali viola hanno immortalato il momento del suo arrivo, dove ha salutato tutti, mostrandosi sorridente e desideroso di iniziare la sua nuova avventura. A seguire le immagini pubblicate dalla Fiorentina sul suo account di Instagram:

SKY SPORT: “IL MALLORCA SU KOUAMÉ. TRATTATIVA CON LA FIORENTINA PER UN’OPERAZIONE A TITOLO DEFINITIVO”

https://www.labaroviola.com/sky-sport-il-mallorca-su-kouame-trattativa-con-la-fiorentina-per-unoperazione-a-titolo-definitivo/262051/