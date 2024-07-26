Sky Sport: "Il Mallorca su Kouamé. Trattativa con la Fiorentina per un'operazione a titolo definitivo"

Kouamé potrebbe lasciare Firenze in questa finestra di mercato estiva. Su di lui c'è il Mallorca, trattativa aperta con i viola

Christian Kouamé potrebbe finire sul mercato delle cessioni della Fiorentina. Secondo quanto riporta Sky Sport, l'attaccante ivoriano sarebbe finito nella lista dei desideri di un club spagnolo, il Mallorca, che ha aperto una trattativa con i viola per rinforzare il proprio reparto offensivo. Kouamé potrebbe essere ceduto a titolo definitivo e i due club si starebbero parlando per valutare la fattibilità dell'operazione.

PEDULLÀ: “TESSMANN? RAPPORTI BUONI CON IL VENEZIA. CONTATTI INDIRETTI PER MCKENNIE, NESSUN OFFERTA PER NICO”

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