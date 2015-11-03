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Notizie Mallorca Fiorentina

Radio Bruno rivela: "La Fiorentina è interessata al terzino destro del Mallorca Pablo Maffeo"

09 luglio 2025 12:37

Sky Sport: "Il Mallorca su Kouamé. Trattativa con la Fiorentina per un'operazione a titolo definitivo"

26 luglio 2024 15:44

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