Notizie Mallorca Fiorentina

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Radio Bruno rivela: "La Fiorentina è interessata al terzino destro del Mallorca Pablo Maffeo"
09 luglio 2025 12:37
Sky Sport: "Il Mallorca su Kouamé. Trattativa con la Fiorentina per un'operazione a titolo definitivo"
26 luglio 2024 15:44
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