Radio Bruno rivela: “La Fiorentina è interessata al terzino destro del Mallorca Pablo Maffeo”

Come riportato da Radio Bruno, la Fiorentina avrebbe individuato un potenziale rinforzo per la fascia destra: si tratta di Pablo Maffeo, terzino argentino classe 1997 attualmente in forza al Mallorca. Il giocatore è reduce da una stagione da titolare nella Liga, nella quale ha collezionato due assist e prestazioni solide sul piano difensivo.

La carriera di Maffeo è iniziata nell’Espanyol, prima di essere acquistato giovanissimo dal Manchester City, che lo ha poi girato in prestito per diversi anni al Girona, club del City Group. È nel 2021 che approda definitivamente al Mallorca, dove riesce finalmente a trovare continuità e una vera dimensione tecnica.

Un aneddoto curioso aiuta a descrivere il suo carattere in campo: Maffeo è uno dei pochissimi giocatori riusciti a far innervosire Lionel Messi. Durante un match tra Barcellona e Girona, il suo pressing asfissiante portò la Pulce a sbottare con un eloquente: “Giocare così è una m**da”. Un episodio che racconta bene sia l’aggressività difensiva sia la determinazione dell’ex City.

La valutazione del cartellino di Maffeo è piuttosto accessibile e si aggira sui 5-6 milioni di euro. La Fiorentina lo considera un profilo ideale per affiancare Dodo e garantire un’alternativa affidabile su una fascia che sarà messa alla prova da una stagione densa di impegni.