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Notizie Maffeo Fiorentina

Nazione: "Maffeo del Mallorca in pole per il ruolo di vice Dodò. La Fiorentina farà altri due-tre colpi in entrata"

13 luglio 2025 09:16

Radio Bruno rivela: "La Fiorentina è interessata al terzino destro del Mallorca Pablo Maffeo"

09 luglio 2025 12:37

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Sett. 28