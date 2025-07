L’impressione è che da mercoledì in avanti possa sbloccarsi anche il resto del mercato gigliato, partito a spron battuto ma arenatosi in prossimità dell’incertezza Kean. La Fiorentina farà altre due-tre operazioni in entrata: un vice Dodo (l’unico candidato pare sempre Maffeo del Mallorca) e un centrocampista d’ordine da piazzare al centro della mediana (fermo restando un rinnovo da ratificare con Mandragora). Lo riporta La Nazione.