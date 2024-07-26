Pedullà: "Tessmann? Rapporti buoni con il Venezia. Contatti indiretti per McKennie, nessun offerta per Nico"

Come ad ogni sessione di calciomercato, è tempo di pillole di calciomercato sulla Fiorentina targato Alfredo Pedullà-Passione Fiorentina. Ogni martedì e venerdì a partire dalle 14.00 alle 15.30, l’esp...

Come ad ogni sessione di calciomercato, è tempo di pillole di calciomercato sulla Fiorentina targato Alfredo Pedullà-Passione Fiorentina. Ogni martedì e venerdì a partire dalle 14.00 alle 15.30, l’esperto di calciomercato parlerà dei temi caldi in ottica mercato del club viola. Di seguito le sue parole:

COLPANI "Lui ha aspettato la Fiorentina, voleva soltanto la Fiorentina. Era stato accostato a tante squadre, dal mio punto di vista senza fondamento. Alla fine è andato alla Fiorentina. La Fiorentina non si sarebbe mai adeguata ad altre condizioni. Ci sono tutte le caratteristiche per cui la Fiorentina non dovrebbe riscattare Colpani, per me ha tutte le caratteristiche per fare bene a Firenze. Mi sembra una cifra giusta. Ingaggio? Penso 1.7-1,8 ma son sincero, non mi informo sugli ingaggi. Sto viaggiando sulla prossima notizia, ma in linea di massima tra 1.7 e 2 milioni".

NICO GONZALEZ "Per me fino a che è dentro alla Fiorentina, resta a Firenze. Se poi arriverà qualcuno che porterà una proposta, ci faremo trovare pronti. Ma ad ora non c'è. Il calciomercato dovrebbe essere vissuto in maniera diversa. Ma in ogni caso, se dovesse partire la Fiorentina prenderebbe un altro esterno. Hanno preso Colpani perché volevano prendere Colpani, a prescindere di Nico".

LUCCHESI "È un buon giocatore, un ragazzo di talento, deve andare a giocare. Il Venezia ha fatto uno scatto importante".

TESSMANN "Ho preso la rincorsa con Lucchesi perché i rapporti con il Venezia mi sembra che siano buoni. Per me Tessmann deve andare via, poi vediamo dove se alla Fiorentina, al Como o in Premier. È un buon giocatore, ma non facciamolo diventare Rijkard. Il fatto che Lucchesi possa andare lì e non al Sassuolo o al Cagliari, significa che i rapporti ci sono. La Fiorentina deve prendere due o tre centrocampisti".

MCKENNIE "Potremmo dire due americani a Firenze. La Fiorentina c'è, piace, ci sono stati dei contatti indiretti. La Juve è informata del fatto che alla Fiorentina piaccia, ora dobbiamo capire cosa vuole fare da grande. È reduce da una stagione in cui è stato tra i meno peggio della Juve, però per la Juve dovrebbe essere un problema risolto almeno 10-15 giorni fa, se non 20-25. Era rientrato nella trattativa per Douglas Luiz. La Juve, pur non esternando qualcosa in particolare, è abbastanza arrabbiata con lui. Guadagna 2,5 milioni, se lo avessero venduto l'estate scorsa lo avrebbero venduto a 20-25. Quest'estate partiva da 15, ma ora si può prendere a 10 più bonus. È a 11 mesi dalla scadenza, devi prenderlo dal verso giusto. Io penso che lui voglia restare in Italia, ha avuto anche qualcosa per tornare in USA. Ma è ancora presto per tornare a casa. Penso che ci si possa lavorare. Lui sta pensando. È un'operazione alla mini Colpani, se si vuol dire. Ora c'è da capire cosa voglia fare da grande. È un classe '98, gli dovresti fare tre anni di contratto con opzione, ma bisogna vedere quanto ti chiede rispetto l'ingaggio da 2.5. Se si accontenta di prendere qualcosa meno o se ha qualcosa di più alto da altre parti. Ha rifiutato l'Aston Villa perché non voleva andare lì, voleva decidere dopo la Copa America. Se la Fiorentina aggiunge McKennie, Tessmann e quelli che ha già aggiunto e una punta, farebbe un grande salto di qualità. Se aggiungessi Tessmann e McKennie a Colpani, faresti un bel salto".

BONAVENTURA "Gli hanno offerto 3,5 milioni fino ad arrivare al 4 al 67% delle presenze. Credo che Bonaventura all'Al Shabab credo sia titolare, non vedo chi possa essere l'alternativa. Rugani non ci è voluto andare, gli offrivano 4,5 milioni per arrivare a 6 con bonus. Tu vai lì solo per i soldi".

CENTROCAMPO "Hai perso Duncan, Castrovilli che alla Lazio può fare bene. Ripeto, se aggiungi quei due puoi fare bene".

KAYODE "Se entra McKennie, potrebbe uscire in automatico Kayode. Palladino gioca 3-4-2-1, McKennie può essere anche il Dodò della situazione. A Torino lo ha fatto, poi può essere anche mezzala. È molto duttile, può essere il vice-Dodo e la mezzala. Se tu decidessi di mettere Kayode sul mercato, potrebbero arrivare offerte più alte di quelle già arrivate".

PORTIERE "Il prossimo portiere della Fiorentina, oggi, sarà Terracciano. Szczesny potrebbe arrivare? Se ci fosse l'opportunità sì. Ma in questo momento è messo di traverso con la Juve, al momento è ancora lì. Non ha risolto il contratto. In Arabia lo stanno ancora cercando. Fino a prova contraria, ad oggi, il portiere della Fiorentina sarà Terracciano. Pau Lopez non è andato a Como, Musso è ancora lì. Bisogna aspettare e avere pazienza. In questo momento non è la priorità della Fiorentina".

USCITE "Non ci sono novità. Amrabat è nel suo pensatoio, da 20 giorni non vuole nessuno. Posta le sue cose con lo United. In lontananza, al 20% oggi, non escludo che possa essere un'opportunità per qualche squadra italiana".

RIOS "Valutazione alta".

ADESSO È UFFICIALE: “COLPANI È DELLA FIORENTINA IN PRESTITO CON DIRITTO DI RISCATTO”

https://www.labaroviola.com/adesso-e-ufficiale-colpani-e-della-fiorentina-in-prestito-con-diritto-di-riscatto/262009/