Adesso è ufficiale: "Colpani è della Fiorentina in prestito con diritto di riscatto"

Andrea Colpani è un nuovo giocatore della Fiorentina, dopo le visite mediche di ieri oggi è arrivato l'annuncio ufficiale

ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Colpani dall’ A.C. Monza. Colpani, nato a Brescia l’ 11 maggio 1999, è cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta e, nell’ultima stagione con la maglia del Monza, ha realizzato 8 gol in 39 apparizioni. Il nuovo calciatore viola ha indossato, inoltre, le maglie delle Nazionali giovanili azzurre e, nel 2023, è stato anche convocato dalla Nazionale maggiore.

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