Pedullà: "Il Milan offre 15 mln+Biglia per Veretout. La viola chiede più cash. Lirola.."

L'esperto di mercato Alfredo Pedullà, è intervenuto nel consueto appuntamento nel Pentasport di Radio Bruno. Ecco le sue parole:"Domani si potrebbe veramente sbloccare la trattativa che porterebbe Jor...

L'esperto di mercato Alfredo Pedullà, è intervenuto nel consueto appuntamento nel Pentasport di Radio Bruno. Ecco le sue parole:

"Domani si potrebbe veramente sbloccare la trattativa che porterebbe Jordan Veretout al Milan, mi immagino un ritocco verso l'alto dei rossoneri vereo il club viola, che erano arrivati a 15 più Biglia, offerta respinta dalla Fiorentina. Non è detto che i viola non possano accettare l’argentino, magari insieme ad una cifra cash superiore, anche perchè stanno cercando almeno due centrocampisti. E’ questa la priorità di Pradè. Attenzione anche al profilo di Demme, di cui abbiamo parlato oggi a pranzo. Lirola? Il Sassuolo si è esposto in questo mercato andando a pescare il sostituto del terzino spagnolo, con l’arrivo di Toljan è plausibile che il discorso Lirola possa andare a buon fine. Il Sassuolo partiva da una richiesta di 20 milioni, la Fiorentina si è spinta a 12 ma ci sono i margini per trovare un accordo.