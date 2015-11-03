Notizie Veretout Milan Fiorentina

Pedullà: "Il Milan offre 15 mln+Biglia per Veretout. La viola chiede più cash. Lirola.."
11 luglio 2019 23:24
Pedullà: "I viola offriranno a Dragowski quasi un milione di euro. Ma vuole restare? Veretout.."
08 luglio 2019 22:10
Sconcerti: "Chiesa? Deciderà lui, non va fatto prigioniero. Pradè porta competenza e bravura"
04 luglio 2019 23:31
"Veretout il Milan è in vantaggio, ma attenzione al Napoli che può irrompere sul giocatore"
26 giugno 2019 00:18
Pedullà: "Domani il giorno dell'offerta ufficiale del Milan per Veretout. Il futuro di Simeone.."
19 giugno 2019 22:09
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