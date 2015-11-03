Labaro Viola

Notizie Veretout Milan Fiorentina

Pedullà: "Il Milan offre 15 mln+Biglia per Veretout. La viola chiede più cash. Lirola.."

11 luglio 2019 23:24

Pedullà: "I viola offriranno a Dragowski quasi un milione di euro. Ma vuole restare? Veretout.."

08 luglio 2019 22:10

Sconcerti: "Chiesa? Deciderà lui, non va fatto prigioniero. Pradè porta competenza e bravura"

04 luglio 2019 23:31

"Veretout il Milan è in vantaggio, ma attenzione al Napoli che può irrompere sul giocatore"

26 giugno 2019 00:18

Pedullà: "Domani il giorno dell'offerta ufficiale del Milan per Veretout. Il futuro di Simeone.."

19 giugno 2019 22:09

Pedullà: "Mercato viola in moto da lunedi. Niente riscatto per Muriel. Pezzella e Veretout.."

13 giugno 2019 21:14

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