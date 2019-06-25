"Veretout il Milan è in vantaggio, ma attenzione al Napoli che può irrompere sul giocatore"
Alfredo Pedullà ha parlato a Sportitalia: "A stasera il Milan è nettamente in vantaggio sulla Roma. Attenzione però al Napoli che se riuscisse a cedere in tempi rapidi Diawara potrebbe diventare la fa...
A cura di Redazione Labaroviola
26 giugno 2019 00:18
Alfredo Pedullà ha parlato a Sportitalia: "A stasera il Milan è nettamente in vantaggio sulla Roma. Attenzione però al Napoli che se riuscisse a cedere in tempi rapidi Diawara potrebbe diventare la favorita in virtù del gradimento totale del giocatore"