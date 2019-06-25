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"Veretout il Milan è in vantaggio, ma attenzione al Napoli che può irrompere sul giocatore"

Alfredo Pedullà ha parlato a Sportitalia: "A stasera il Milan è nettamente in vantaggio sulla Roma. Attenzione però al Napoli che se riuscisse a cedere in tempi rapidi Diawara potrebbe diventare la fa...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 giugno 2019 00:18
"Veretout il Milan è in vantaggio, ma attenzione al Napoli che può irrompere sul giocatore" - Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Alfredo Pedullà ha parlato a Sportitalia: "A stasera il Milan è nettamente in vantaggio sulla Roma. Attenzione però al Napoli che se riuscisse a cedere in tempi rapidi Diawara potrebbe diventare la favorita in virtù del gradimento totale del giocatore"

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