Pedullà: "I viola offriranno a Dragowski quasi un milione di euro. Ma vuole restare? Veretout.."

Il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, é intervenuto nel corso sel Pentasport di Radio Bruno Toscana:"Tra giovedì e venerdì verrà messa la parole fine alla questione Veretout. La Roma ci pr...

Il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, é intervenuto nel corso sel Pentasport di Radio Bruno Toscana:

"Tra giovedì e venerdì verrà messa la parole fine alla questione Veretout. La Roma ci proverà fino all'ultimo, resta il fatto che il Milan vive una posizione di vantaggio e lo vuole mantenere. Il discorso Biglia lo vedo fattibile ma più avanti, non a stretto giro di posta. Bennacer? Manca soltanto il nero su bianco ma l’accordo con i rossoneri è stato trovato. Dragowski? Non è detto che la Fiorentina non lo voglia tenere, l’offerta del club viola potrebbe avvicinarsi al milione. La cosa paradossale è che si debba discutere del futuro di Dragowski… si tratta in ogni caso di capire se il giocatore ritiene più interessante la Fiorentina o la Premier League”.