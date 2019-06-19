Pedullà: "Domani il giorno dell'offerta ufficiale del Milan per Veretout. Il futuro di Simeone.."

Le parole del noto esperto di mercato, Alfredo Pedullà, intervenuto nel consueto spazio all'interno del Pentasport di Radio Bruno Toscana. Ecco alcuni passaggi più importanti:“Credo proprio che sia do...

Le parole del noto esperto di mercato, Alfredo Pedullà, intervenuto nel consueto spazio all'interno del Pentasport di Radio Bruno Toscana. Ecco alcuni passaggi più importanti:

“Credo proprio che sia domani il giorno giusto l'offerta ufficiale da parte del Milan, al momento la griglia delle pretendenti vede il Milan davanti, Roma che ha fatto sondaggi forti in questi giorni e Napoli defilato che segue soprattutto le piste James, Lozano e Manolas. Oggi per i partenopei Veretout non è più il primo obiettovo come un mese fa. Bennacer? Faccio fatica a pensare che lui possa accettare il Genoa; mi metto nei suoi panni e penso che la Juventus ha preso Traoré e il Napoli Di Lorenzo. Estero? Bennacer ha dato la priorità all’Italia. Simeone-Sassuolo? Sarei sorpreso se la Fiorentina si privasse di Simeone”.