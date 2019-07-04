Sconcerti: "Chiesa? Deciderà lui, non va fatto prigioniero. Pradè porta competenza e bravura"

Le parole del famoso giornalista fiorentino nel corso del Pentasport:“Trovo azzeccata la scelta di riprendere Pradè, è un dirigente molto competente e bravo nei modi. Veretout? É difficile che le soci...

Le parole del famoso giornalista fiorentino nel corso del Pentasport:

“Trovo azzeccata la scelta di riprendere Pradè, è un dirigente molto competente e bravo nei modi. Veretout? É difficile che le società accettino scambi, tutti nel calcio di oggi vogliono scegliersi i giocatori. Biglia dopo la sua stagione non può valere 12 milioni. Fare mercato è sempre complicato, come la situazione Chiesa, nessuno ha risorse illimitate , c'è tutto il tempo per dare una valutazione, era chiaro che la Fiorentina non avrebbe potuto comprare chiunque. In questo momento si devono mettere accanto sogni e realtà. Chiesa? Dipende da lui, se vuole rimanere o preferisce andarsene, non se ne può fare un prigioniero.”